Eskişehir'de Düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-10 Temmuz günleri arasında düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 54 kulüpten 400 sporcu madalya mücadelesi verdi. Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen organizasyon dört gün süren yarışların ardından ödül töreniyle sona erdi.

Eskişehir, dört gün boyunca Türkiye'nin en önemli kano organizasyonlarından biri olan Durgunsu Kano Türkiye Kupası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 7-10 Temmuz günleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sarısungur Göleti'nde düzenlendi. Türkiye genelinden 54 spor kulübünden 400 sporcu, şampiyonluk için kürek çekti. Genç sporcular ile milli takımın başarılı isimlerini aynı parkurda buluşturan organizasyon, dört gün boyunca üst düzey rekabete sahne oldu.

Yarışlarda sporcular, farklı yaş kategorilerinde madalya ve kupa mücadelesi verdi. Final yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren kulüpler kupalarını ve madalyalarını aldı. Törene; Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu İl Temsilcisi İlhan Köse, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al ve çok sayıda sporsever katıldı.

TAKIM KLASMANI SONUÇLARI

Final yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle takım klasmanında dereceye giren kulüpler kupalarını aldı.

Büyük Erkekler kategorisinde Şişecam Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Haliç Su Sporları Kulübü ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Büyük Kadınlar kategorisinde şampiyonluğu Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinciliği, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti. Genç Erkekler kategorisinde Thor Spor Kulübü zirvede yer aldı. Haliç Su Sporları Kulübü ikinci olurken, Şişecam Spor Kulübü organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Genç Kadınlar kategorisinde Şişecam Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, Sarıçam Belediye Spor Kulübü ikinci, Bozovaspor Kulübü ise üçüncü oldu. Minikler Erkekler kategorisinde kupanın sahibi Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olurken, Samsun Büyükşehir Spor Kulübü ikinci, Şişecam Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Minikler Kadınlar kategorisinde ise Şişecam Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çıkarken, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü ise üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.