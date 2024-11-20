Eskişehir\'de Düşündüren Masallar Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Düşündüren Masallar Şenliği, masalların konu edildiği atölye, anlatılar, konser ve panele ev sahipliği yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, 'Düşündüren Masallar Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Yazar Dr. Nilay Yılmaz'ın gönüllü danışmanlığında düzenlenen Düşündüren Masallar Şenliği, çocuklar ve yetişkinler için hem çevrimiçi hem de yüz yüze gerçekleştirilerek renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl masallar aracılığıyla Dünya Çocuk Kitapları Haftası, Çocuk Hakları Haftası, Dünya Özgürlük Günü, Dünya Felsefe Günü, Dünya Hoşgörü Günü, Dünya Oyun Günü, Dünya Origami Günü ve Dünya Drama Gününü kapsayan "Düşündüren Masallar Şenliği" bu kez toplumsal cinsiyet temasını ele aldı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümü öğretim görevlisi Başak Büyükuğurlu'nun hazırladığı ve solistler Hatice Kübra İnalkaç, İdil Karakuzu, Muhammed Gökberk ve piyanist Aylin Özuğur'un da yer aldığı Şan Resitali'nde, ziyaretçilere müzik ziyafeti sunuldu.

Masal Şatosu'nu 7 bin kişi ziyaret etti

"Masallarda Toplumsal Cinsiyet: Masallar, Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar" konulu panelde Yazar Dr. Nilay Yılmaz, Prof. Dr. Hasan Erkek, Dr. öğretim üyesi Erdem Tüfekçi, yazar Ümit Kireççi ve yazar Çiğdem Gündeş alandaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Altıncı Düşündüren Masallar Şenliği etkinliklerine aileler, çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterirken, çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklere 622 kişi katılım sağladı. Cumartesi günü halka açık gerçekleştirilen programda ise Masal Şatosu'nu 7 bin kişi ziyaret etti.