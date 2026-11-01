Eskişehir'de Ekim'de 117 bin 791 araç ve sürücü kontrol edildi, 1238 araç men edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Ekim'de 117 bin 791 araç ve sürücü kontrol edildi, 1238 araç men edildi

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Eskişehir'de 1-31 Ekim tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde 117 bin 791 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 1238 araç trafikten men edilirken 453 ehliyete el konuldu; kentte 3 ölümlü, 68 yaralanmalı ve 273 hasarlı kaza meydana geldi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 117 bin 791 araç ve sürücü kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerce 15 bin 608 yük taşımacılığı yapan araç, 2 bin 603 yolcu taşımacılığı yapan araç ve 2 bin 886 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde, 26 bin 69 emniyet kemeri ve 11 bin 772 alkol kontrolü yapıldı, 58 bin 853 diğer kontrol gerçekleştirildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 1238 araç trafikten men edildi. 453 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Söz konusu dönemde kentte 68 yaralanmalı, 273 hasarlı ve 3 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA
EskişehirOtomobilGüncelTrafikKazaSon Dakika

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