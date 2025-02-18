Eskişehir'de Emek Kafe Vatandaşların Beğenisini Kazandı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) 2024'ün Aralık ayında hizmete sunduğu Emek Kafe vatandaşların beğenisini kazandı.

EBB Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından ileri yaştaki vatandaşlar için hazırlanan "Emek Kafe", geçen aralık ayında Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nın üst katında kapılarını açtı. Bulunduğu konum itibarıyla şehir hafızasını da canlandıran Emek Kafe'de sıcak çay, bitki çayları, oralet, Türk kahvesi, kahve çeşitlerinin yanı sıra soğuk içecekler de satışa sunuluyor. Yerel üretici ve kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinden alınan unlu mamüller, Emek Kafe'de vatandaşlara ikram ediliyor.

Merdivenleri kullanamayan vatandaşların da unutulmadığı Emek Kafe'ye ilişkin bilgi veren EBB Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürü Burçin Danacı, şunları söyledi:

"Aralık ayından beri kıdemli vatandaşlarımıza ve Eskişehir halkına kafemizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için girişi çarşının dış kısmında olan bir adet engelli asansörümüz ve çarşı içinde zemin katta direk kafemizin içine açılan toplam iki adet asansörümüz bulunmaktadır. Eskişehirlilere hizmet sunduğumuz tüm ürünlerde özellikle üreticilerimizi de desteklemek amacıyla sadece kooperatiflerden aldığımız ürünlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Kadın eliyle yapılmış, üretilmiş, tüm mamulleri, kafemizde uygun fiyatlarla servis ediyoruz."

Kafeye gelen vatandaşlar da "Emek Kafe'den çok memnunuz. Her çarşıya çıktığımızda burası uğrak bir yerimiz oldu. Biz buranın müdavimleriyiz. Çok güzel bir yer, hem ucuz hem de ürünleri çok güzel. Burası bizim yerimiz, burası halkın yeri. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye bizleri unutmayıp Emek Kafe'yi hizmete açtığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Emek Dolu Maziye, Büyükşehirden Hediye" sloganıyla yola çıkan Emek Kafe, pazartesi günleri dışında haftanın altı günü 10.00 ve 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.