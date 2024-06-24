Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali düzenlenecek

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından 29 Haziran Cumartesi günü "Engelsiz Sokak Festivali" düzenlenecek.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 29 Haziran Cumartesi günü düzenleyeceği Engelsiz Sokak Festivali saat 10.00'da Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde çeşitli stantlarla açılacak. Ulus Anıtı'nda saat 13.00'de başlayacak ve Bando Es-Es'in de eşlik edeceği yürüyüş Adalar'da son bulacak.

Yetkililer tüm Eskişehirlileri etkinliğe davet ederek, "Engelleri hissetmediğimiz bir etkinlikte bir arada olalım" çağrısında bulundu.