Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali düzenlenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Engelsiz Sokak Festivali, Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde çeşitli stantlarla açılacak ve Bando Es-Es'in eşlik ettiği bir yürüyüşle son bulacak.

24.06.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından 29 Haziran Cumartesi günü "Engelsiz Sokak Festivali" düzenlenecek.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 29 Haziran Cumartesi günü düzenleyeceği Engelsiz Sokak Festivali saat 10.00'da Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde çeşitli stantlarla açılacak. Ulus Anıtı'nda saat 13.00'de başlayacak ve Bando Es-Es'in de eşlik edeceği yürüyüş Adalar'da son bulacak.

Yetkililer tüm Eskişehirlileri etkinliğe davet ederek, "Engelleri hissetmediğimiz bir etkinlikte bir arada olalım" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Adalar, Porsuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:48 Aydın Karacasu’da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık Aydın Karacasu'da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Engelsiz Sokak Festivali düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement