Eskişehir'de Engelsiz Yaşam Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Engelsiz Yaşam Çalıştayı düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif olması için düzenlenen çalıştaya birçok kurum ve kuruluş katıldı.

16.05.2024 16:37
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından engelli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif olması için "Eskişehir'de Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen "Eskişehir'de Engelsiz Yaşam Çalıştayı" Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen çalıştaya, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Barosu Engelli Hakları Komisyonu yetkilileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çalıştayda katılımcılara yönelik 4 masa oluşturularak "Erişilebilirlik, Çalışma Yaşamına Katılım Destekleme, Koordinasyon ve İletişimde İş Birliği, Toplumsal Yaşama Katılım-Sosyal" başlıkları ele alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, katılımcı yönetimi esas alarak hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yerel yönetimler, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu çalıştayda hizmet alanlarımızın modelini oluşturmak istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik 'Daha iyi nasıl hizmet verebiliriz' sorusunun cevabını hep birlikte aramak üzere buradayız."

Büyükşehir Belediyesi olarak Avantaj Taksi, evde kişisel bakım ve yıkama hizmeti verdiklerini söyleyen Kargın, "Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'miz ile birlikte özel gereksinimli vatandaşlarımızın günlük yaşam becerilerini ve bedensel yeterliliklerini güvenli bir ortamda geliştirmeye yönelik hizmetlerimiz sürüyor" dedi.

Engelsiz Yaşam Çalıştayı, teşekkür ve katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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