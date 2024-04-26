Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak kavgası: Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak kavgası: Zanlı tutuklandı

Eskişehir\'de Filistin\'e destek yürüyüşünde bayrak kavgası: Zanlı tutuklandı

Eskişehir'de yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı ve 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

26.04.2024 11:17
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Eskişehir'de, Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan H.K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.K.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak kavgası: Zanlı tutuklandı - Son Dakika

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