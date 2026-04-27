Eskişehir'de "Frigya'nın Gizemli Toprakları" Söyleşi Serisi Sona Erdi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından düzenlenen "Frigya'nın Gizemli Toprakları" söyleşi serisinin dördüncüsü ve son programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Söyleşiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in kadim geçmişinin önemine vurgu yaparak, "Ekmeğimize Küllüoba, zeytinyağımıza Dorlion adını vererek hem geçmişimize sahip çıktık hem de saygı duruşunda bulunduk" dedi.

EBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Frigya'nın Gizemli Toprakları" başlıklı söyleşilerde, alanında uzman akademisyenler ve kazı başkanları Frigya'nın binlerce yıllık geçmişini farklı yönleriyle ele aldı. Dört hafta boyunca tarih meraklılarını buluşturan etkinlikler, Ergin Orbey Sahnesi'nde başlayarak kentin kültür sanat hayatına önemli katkı sundu. Serinin final buluşması ise Haller Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Final programına Ünlüce, çok sayıda tarih meraklısı ve vatandaş katıldı.

Söyleşide Prof. Dr. Murat Türkteki, Prof. Dr. Yusuf Polat, Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk, Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ve Doç. Dr. Adem Yurtsever konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, hem bilimsel bilgilerle hem de sahadan elde edilen deneyimlerle zenginleşen bir tarih yolculuğuna çıktı.

Program öncesinde konuşan Ünlüce, Eskişehir'in köklü tarihine dikkati çekerek, geçmişe sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ünlüce, şunları söyledi:

"Kazı başkanlarımız, kıymetli hocalarımız ve değerli Eskişehirliler; bugün burada Eskişehir'in kadim tarihini konuşmak ve bu tarihe ışık tutan kazı çalışmalarını yürüten hocalarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizde devam eden kazılarda, kazı başkanlarımızın uzun yıllara dayanan özverili çalışmalarıyla ortaya çıkarılmış çok sayıda değerli eser bulunuyor. Bizans'tan Roma'ya, Küllüoba'dan Şarhöyük'e, Osmanlı'nın ilk izlerinin görüldüğü Karacahisar'dan, Sivrihisar yakınlarındaki Pessinus ve Amorium'a kadar uzanan bu zengin miras, Eskişehir'in tarihine dair bizlere önemli ipuçları sunuyor."

Bugüne kadar ilmek ilmek işledikleri çalışmalarla şehrimize büyük değer katan tüm kazı başkanlarımıza, Eskişehir adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, gücümüz yettiğince bu kazıların yanında olmaya devam edeceğimizi de ifade etmek isterim. Öte yandan, bu değerli mirasın daha geniş kitlelerce tanınması için kazı alanlarının isimlerini yerel ürünlerimizde yaşatmayı da hedefliyoruz. Örneğin ekmeğimize Küllüoba, zeytinyağımıza Dorlion adını vererek hem bu alanlara dikkat çekmek hem de geçmişimize bir saygı duruşunda bulunmak istiyoruz."

Kazı çalışmalarına desteklerinin süreceğini belirten Ünlüce, bu değerlerin daha geniş kitlelere ulaşması için farklı projeler geliştirdiklerini aktararak, yerel ürünlerde arkeolojik alan isimlerinin yaşatılması fikrini de paylaştı.

Soru-cevap ve sohbet formatında gerçekleşen etkinlikte, Frigya uygarlığının kültürel mirası kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılar, yaşadıkları coğrafyanın tarihine daha yakından tanıklık etme fırsatı bulurken, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurdu.

Dört hafta süren "Frigya'nın Gizemli Toprakları" söyleşi serisi, Eskişehir'in tarihine ışık tutan zengin içeriğiyle hafızalarda iz bırakarak sona erdi.