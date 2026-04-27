Eskişehir'de "Frigya'nın Gizemli Toprakları" Söyleşi Serisi Sona Erdi

27.04.2026 13:09  Güncelleme: 13:44
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından düzenlenen “Frigya’nın Gizemli Toprakları” söyleşi serisinin dördüncüsü ve son programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Söyleşiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir’in kadim geçmişinin önemine vurgu yaparak, “Ekmeğimize Küllüoba, zeytinyağımıza Dorlion adını vererek hem geçmişimize sahip çıktık hem de saygı duruşunda bulunduk” dedi.

EBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Frigya'nın Gizemli Toprakları" başlıklı söyleşilerde, alanında uzman akademisyenler ve kazı başkanları Frigya'nın binlerce yıllık geçmişini farklı yönleriyle ele aldı. Dört hafta boyunca tarih meraklılarını buluşturan etkinlikler, Ergin Orbey Sahnesi'nde başlayarak kentin kültür sanat hayatına önemli katkı sundu. Serinin final buluşması ise Haller Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Final programına Ünlüce, çok sayıda tarih meraklısı ve vatandaş katıldı.

Söyleşide Prof. Dr. Murat Türkteki, Prof. Dr. Yusuf Polat, Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk, Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ve Doç. Dr. Adem Yurtsever konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, hem bilimsel bilgilerle hem de sahadan elde edilen deneyimlerle zenginleşen bir tarih yolculuğuna çıktı.

Program öncesinde konuşan Ünlüce, Eskişehir'in köklü tarihine dikkati çekerek, geçmişe sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ünlüce, şunları söyledi:

"Kazı başkanlarımız, kıymetli hocalarımız ve değerli Eskişehirliler; bugün burada Eskişehir'in kadim tarihini konuşmak ve bu tarihe ışık tutan kazı çalışmalarını yürüten hocalarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizde devam eden kazılarda, kazı başkanlarımızın uzun yıllara dayanan özverili çalışmalarıyla ortaya çıkarılmış çok sayıda değerli eser bulunuyor. Bizans'tan Roma'ya, Küllüoba'dan Şarhöyük'e, Osmanlı'nın ilk izlerinin görüldüğü Karacahisar'dan, Sivrihisar yakınlarındaki Pessinus ve Amorium'a kadar uzanan bu zengin miras, Eskişehir'in tarihine dair bizlere önemli ipuçları sunuyor."

Bugüne kadar ilmek ilmek işledikleri çalışmalarla şehrimize büyük değer katan tüm kazı başkanlarımıza, Eskişehir adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, gücümüz yettiğince bu kazıların yanında olmaya devam edeceğimizi de ifade etmek isterim. Öte yandan, bu değerli mirasın daha geniş kitlelerce tanınması için kazı alanlarının isimlerini yerel ürünlerimizde yaşatmayı da hedefliyoruz. Örneğin ekmeğimize Küllüoba, zeytinyağımıza Dorlion adını vererek hem bu alanlara dikkat çekmek hem de geçmişimize bir saygı duruşunda bulunmak istiyoruz."

Ünlüce ayrıca, kazı çalışmalarına desteklerinin süreceğini belirterek, tarihi değerlerin daha geniş kitlelere ulaşması için yerel ürünlerde arkeolojik alan isimlerinin yaşatılacağını ifade etti.

Soru-cevap ve sohbet formatında gerçekleşen etkinlikte, Frigya uygarlığının kültürel mirası kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılar, yaşadıkları coğrafyanın tarihine daha yakından tanıklık etme fırsatı bulurken, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurdu.

Dört hafta süren "Frigya'nın Gizemli Toprakları" söyleşi serisi, Eskişehir'in tarihine ışık tutan zengin içeriğiyle hafızalarda iz bırakarak sona erdi.

Kaynak: ANKA

Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
