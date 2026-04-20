Eskişehir'de Frigya'nın Sırları Gün Yüzüne Çıkıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Frigya'nın Gizemli Toprakları" söyleşi serisi başladı. Üç hafta sürecek etkinlik dizisinde, alanında uzman akademisyenler ve kazı başkanları Eskişehirlilerle buluşarak Frigya uygarlığının izlerini anlattı.

Konferanslarda, Küllüoba Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki ve Yazılıkaya Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Polat ilk hafta katılımcılarla bir araya geldi, ikinci hafta Şarhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk ile Karacahisar Kazı Başkanı Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Üçüncü konferansta ise Amorium Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ve Pessinus Kazı Başkanı Doç. Dr. Adem Yurtsever, bölgedeki kazı çalışmalarına dair önemli bilgiler aktardı.

Geçen yıl büyük ilgi gören söyleşi serisinin bu yıl ikinci kez düzenlendiğini belirten Büyükşehir Belediyesi, etkinliğin temel amacının arkeoloji, sanat tarihi ve tarih gibi disiplinleri akademik sınırların ötesine taşıyarak herkesin anlayabileceği bir dille sunmak olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, yalnızca bilimsel verileri değil, kazıların perde arkasındaki hikayeleri ve keşif süreçlerinin heyecanını da doğrudan uzmanlarından dinleme fırsatı buldu.

Soru-cevap ve sohbet formatında gerçekleşen etkinliklerde, Frigya'nın binlerce yıllık kültürel mirası farklı yönleriyle ele alınırken, katılımcılar yaşadıkları coğrafyanın derin tarihine daha yakından tanıklık etti.

Söyleşi serisinin final programı ise 24 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda düzenlenecek. Final söyleşisine Prof. Dr. Murat Türkteki, Prof. Dr. Yusuf Polat, Prof. Dr. Mahmut Bilge Baştürk, Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ve Doç. Dr. Adem Yurtsever konuşmacı olarak katılacak.