Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, fuhuşla mücadele amacıyla başlatılan çalışmada Eskibağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan şüphelinin, fuhşa aracılık ve yer temin ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince otele düzenlenen operasyonla resepsiyon görevlisi, yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Söz konusu otelin mühürlenmesi için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.