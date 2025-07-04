11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR,
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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