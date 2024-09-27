Eskişehir\'de Futbol Sezonu Açılış Töreni ve Başkan Ataç\'a Teşekkür

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(ESKİŞEHİR) - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Eskişehir Şubesi, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a spora verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Eskişehir İli Hakem ve Gözlemcilerinin 2024-2025 Futbol Sezonu Açılış Töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı İlhan Erdem ve Eskişehir Şube Başkanı Fatih Pazı ile İl Hakem Kurulu Başkanı İlhami Can, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Amatör Spor Kulüpler Federasyon Başkanı Sadri Atan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Halil İpekçi, kulüp yöneticileri, hakemler ve gözlemciler katıldı.

Törende, Eskişehir Şube Başkanı Fatih Pazı, spora ve sporculara verdiği katkılardan dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti. Daha sonra günün anısına takdim edilen anı tabağını, Ataç adına Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdür Vekili Burcu Çelik aldı.