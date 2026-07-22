Eskişehir'de Gece Gözlem Etkinlikleri'nin İlk Durağı Seyitgazi Oldu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gece Gözlem Etkinlikleri'nin ilk durağı, Seyitgazi Taşlık Çiftlik Köy oldu. Çocuklara yönelik atölyelerle başlayan etkinlikte vatandaşlar teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulurken, astronomi sohbetleriyle de evrenin gizemlerini keşfetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi organizasyonu ve Eskişehir Astronomi Topluluğu katkılarıyla düzenlenen 2026 Gece Gözlem Etkinlikleri'nin ilk buluşması, Seyitgazi Taşlık Çiftlik Köyü'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gökyüzü meraklılarını bir araya getiren etkinlik öncesinde çocuklar için maket uçak yapımı ve boyama atölyeleri düzenlendi. Minik katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle vakit geçirirken, aileleri de etkinlik alanında keyifli anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan programda katılımcılar teleskoplarla ay ve gökyüzü cisimlerini inceleme fırsatı buldu. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi uzmanları tarafından gerçekleştirilen gökyüzü anlatımı ve astronomi sohbetleriyle katılımcılar takımyıldızlar, gezegenler ve gökyüzü gözlemine ilişkin bilgi edindi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Sercan Kara, "Bilimi tüm kentimize yaymak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gece gözlem etkinliklerimizi havanın durumu nedeniyle bu yıl 3 gün yapabileceğiz. Burada Seytigazili vatandaşlarımızla bir arada olmaktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Bizimle kalın, bilimle kalın" dedi.

Etkinliğe katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Tepe, "Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz gece gözlem etkinliğinde sizlerle olmak büyük mutluluk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere burada görev alan tüm arkadaşlarımıza bu güzel etkinlik için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gökyüzünü teleskopla ilk kez gözlemleme fırsatı bulan çok sayıda vatandaş, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Vatandaşlar, "Bu anlamlı etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte geldik. Güzel bir atmosfer var. Hem gezegenleri tanıyorlar, hem eğleniyorlar. Atölye çalışmalarını da çok beğendik" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca sürdürülecek Gece Gözlem Etkinlikleri, 21 Ağustos'ta Mihalıççık ve 19 Eylül'de Çifteler ilçelerinde gökyüzü tutkunlarını yıldızlarla buluşturmaya devam edecek.