Eskişehir'de Gece Ulaşım Seferleri Bir Yılda 222 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Eskişehir'de Gece Ulaşım Seferleri Bir Yılda 222 Bin Yolcu Taşıdı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs 2024'te başlattığı gece seferleri, bir yıl içinde 222 bin yolcu taşıdı. Gençler ve gece çalışanlar için büyük kolaylık sağlayan uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

06.05.2025 15:34
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs 2024'te kent içi toplu ulaşımda başlattığı gece seferleri, bir yılı geride bıraktı. Başta gençler olmak üzere Eskişehirlilerden büyük ilgi gören uygulama kapsamında bugüne kadar 222 bin yolcu tramvay ve otobüslerle seyahat etti.

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde gençlerle yapılan görüşmelerde sıklıkla dile getirilen gece ulaşımı talebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin göreve gelmesinin ardından hayata geçirildi. Tramvay ve otobüs hatlarında başlatılan gece seferleri, özellikle öğrenciler, vardiyalı çalışanlar ve kentte gece geç saatlerde ulaşım ihtiyacı duyan vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı.

Geride kalan bir yılda, gece ulaşımı kapsamında toplam 195 bin kilometre yol kat edilirken, 222 bin yolcu toplu taşımayı tercih etti. Güvenli ve erişilebilir bir ulaşım imkanı sunan uygulama, vatandaşlardan tam not aldı.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Herhangi bir hastalık ya da sağlık durumunda, vize haftalarında bu seferleri kullanıyoruz. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Göreve gelir gelmez bu uygulamayı hayata geçirmesi çok güzel. Ayşe Başkan'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Gece Ulaşım Seferleri Bir Yılda 222 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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