Eskişehir\'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün çalışmaları ile il genelindeki güvenlik ve asayişi etkileyen konular ele alındı.

Toplantıya Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekerek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.