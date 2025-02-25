Eskişehir'de Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Pidesi 15 TL - Son Dakika
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Eskişehir'de Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Pidesi 15 TL

Eskişehir\'de Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Pidesi 15 TL

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan pidesi fiyatını 15 lira olarak belirledi. Başkan Ayşe Ünlüce, ekonomik sıkıntılar nedeniyle alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek, halkın yanında olduklarını ifade etti.

25.02.2025 11:10  Güncelleme: 11:11
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi. Başkan Ayşe Ünlüce, 1 Mart Cumartesi itibarıyla geçerli olacak uygulamaya ilişkin "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin alım gücü günden güne azalıyor. Halk Ekmek Fabrikamızda üreteceğimiz pidelerimize uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek bünyesinde üretilecek ramazan pidesi fiyatını açıkladı. 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık ramazan pidesi 15 TL'den satışa sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlarımız ve projelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin alım gücü günden güne azalıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için Halk Ekmek Pide fiyatımızı 15 TL olarak belirledik. Halk Ekmek Fabrikamızda üreteceğimiz pidelerimize uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Pidesi 15 TL - Son Dakika

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