Eskişehir'de Halk Lokantası Açılıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Halk Lokantası Açılıyor

Eskişehir\'de Halk Lokantası Açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 24 Eylül Salı günü Taşbaşı Çarşısı Eski Nikah Salonu'nda Halk Lokantası'nı açıyor. Lokantada 4 çeşit yemek 65 liradan sunulacak ve günlük bin kişiye yemek verilecek.

22.09.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Halk Lokantası'nı 24 Eylül Salı günü saat 12.00'de hizmete açıyor. Lokantada 4 çeşit yemek, 65 liradan satışa sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, seçim vaatlerinden biri olan Halk Lokantası'nı açacaklarının müjdesini verdi. 24 Eylül Salı günü saat 12.00'de açılacak Halk Lokantası, Taşbaşı Çarşısı Eski Nikah Salonu'nda hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi'nin 4 kap yemeği 65 TL'ye sunacağı Halk Lokantası hafta içi 5 gün açık, hafta sonları ise kapalı olacak. Halk Lokantası'nda yemek servis hizmeti öğlen 12.00 ve 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Halk Lokantası'nda uygulamanın ilk aşaması kapsamında günlük bin kişiye yemek verilecek. "Halk için, halk içinde, hep birlikte" diyerek yola çıktılarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ekonomik kriz ve vatandaşın alım gücünün her geçen gün düştüğünü ifade ederek, "Bir sözümüzü daha tutuyoruz. Halk Lokantalarımızın ilki Taşbaşı eski Nikah Salonu binasında açılıyor. 65 liraya; lezzetli, doyurucu, besin değerleri hesaplanarak özenle hazırlanmış öğle yemeği menüsü Halk Lokantası'nda. Halk Lokantamız, 24 Eylül Salı günü saat 12.00'den itibaren hizmetinizde. Hayırlı olsun Eskişehir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Halk Lokantası Açılıyor - Son Dakika

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