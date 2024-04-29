Eskişehir'de Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışması Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışması Başladı

Eskişehir\'de Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışması Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal ilçelerde halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışması başlattı. Çalışmalar yaz boyunca devam edecek.

29.04.2024 12:59  Güncelleme: 13:06
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent merkezindeki sorumluluk alanında bulunan bölgelerle, 12 kırsal ilçede halk sağlığını korumak amacıyla karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesi amacıyla EBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilaçlama sezonuna yoğun bir çalışma programı ile başladı. Ekipler, kent merkezinde başta park ve su alanları olmak üzere 12 kırsal ilçede ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini bildiren yetkililer, yapılan ilaçlama ile hem insan hem çevre sağlığının korunduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca evlerin bahçelerinde unutulan su birikintilerinin, sivrisinek larvaları için üreme kaynağı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu noktalarda su bulundurmamaya özen göstermesi gerektiğini; katı atıkların da sokak ve caddelere gelişi güzel bırakılmaması konusuna dikkat edilmesi için uyarıda bulundu. Ekipler, kullanılan ilacın doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen içeriğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışması Başladı - Son Dakika

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