Eskişehir\'de Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, 817 gram esrar, 219,43 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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