Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.A.Ç, gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?