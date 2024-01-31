Eskişehir\'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste bulunan valizden elbiselerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, kimliği belirlenen şüpheli Y.A, valizle birlikte yakalandı.
Ayrıca Y.A'nın başka bir adreste gerçekleşen hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş denetimi yapıldı
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi TOKİ seyir tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
76 şüpheli ve 23 aracı sorgulayan ekipler, 1 araç sürücüsüne araç muayenesi yaptırmadığı için 1506 lira cezai işlem uyguladı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç ve içinde bulunan şüpheliler E.T. ve S.Y'ye yönelik yapılan aramalarda, kesici alet kama, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Abart egzoz denetiminde araç sürücülerine idari para cezası uygulandı
23 Ocak-30 Ocak tarihlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araçlar ile hatalı parklanmalara yönelik denetimler yapıldı.
Abart egzoz kullanarak kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 32 bin 195 lira, 194 araca "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan" 133 bin 860 lira ve 1583 araca "taşıt yolu üzerinde park ihlali" dolayısıyla 1 milyon 172 bin 310 lira para cezası kesildi.
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalandı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un veda mesajları ise herkesi duygulandırdı.
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, tur otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Guadalajara kentinden yola çıkan otobüs, Elota kasabasındaki otoyolda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, 19 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bazıları ağır 22 kişi yaralandı. Sinaloa Sivil Koruma Müdürü Roy Navarrete, otobüsün çarpmanın etkisiyle alev alarak yandığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Eyalet savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı çene dolgusu ve birkaç küçük estetikten dolayı eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini bozdu. Katıldığı yayında estetik yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf eden oyuncu "Benim için inanılmaz zor bir süreçti" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 askerin öldüğü ABD üssü saldırısına nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu belirten Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz. Ancak saldırıya nasıl yanıt vereceğimizi kararlaştırdık" dedi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?