Eskişehir\'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste bulunan valizden elbiselerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, kimliği belirlenen şüpheli Y.A, valizle birlikte yakalandı.

Ayrıca Y.A'nın başka bir adreste gerçekleşen hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş denetimi yapıldı

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi TOKİ seyir tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

76 şüpheli ve 23 aracı sorgulayan ekipler, 1 araç sürücüsüne araç muayenesi yaptırmadığı için 1506 lira cezai işlem uyguladı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç ve içinde bulunan şüpheliler E.T. ve S.Y'ye yönelik yapılan aramalarda, kesici alet kama, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Abart egzoz denetiminde araç sürücülerine idari para cezası uygulandı

23 Ocak-30 Ocak tarihlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araçlar ile hatalı parklanmalara yönelik denetimler yapıldı.

Abart egzoz kullanarak kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 32 bin 195 lira, 194 araca "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan" 133 bin 860 lira ve 1583 araca "taşıt yolu üzerinde park ihlali" dolayısıyla 1 milyon 172 bin 310 lira para cezası kesildi.