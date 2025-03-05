Eskişehir'de İftar Programı: Kardeşlik ve Paylaşmanın Sembolleri

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programları devam ediyor. Sarıcakaya ilçesindeki iftar davetinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu sofralar kardeşlik ve paylaşmanın simgesi" dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşan Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya Park Kahvesi'nde vatandaşları bir araya getirdi. Programa Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlüce, iftar programında, "Bu sofralar kardeşlik ve paylaşmanın simgesi. İftar sofrasında sizlerle aynı yemeği paylaşmak aynı sofrayı paylaşmak büyük bir onur. Ramazan ayı ve hemen arkasından gelen bayramlar İslam aleminde birliği, bereketi temsil eder. O sebeple iftar sofrasında açılan ellerimiz, dualarımız kabul olsun, Ülkemize, şehrimize, Sarıcakaya'mıza bolluk, bereket getirsin. Oruçlarımız kabul olsun" diye konuştu.

İftar öncesi ve sonrası kahve ziyaretleri de gerçekleştiren Ünlüce, vatandaşları dinleyerek talep ve önerilerini aldı. Sarıcakaya'nın Eskişehir için çok değerli olduğunu belirten Ünlüce, "Toprağındaki bereketiyle birçok kenti besleyen Sarıcakaya'da üreticimizi desteklemeye, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.