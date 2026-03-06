Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "İftar Sofraları, Kardeşlik ve Paylaşmanın Simgesi"

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen iftar programında, "Bu sofralar kardeşlik ve paylaşmanın simgesi. İftar sofrasında sizlerle aynı yemeği aynı sofrayı paylaşmak büyük bir onur. İftar sofrasında açılan ellerimiz, dualarımız kabul olsun, ülkemize, şehrimize, Sarıcakayamıza bolluk, bereket getirsin" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya Hizmet Yerleşkesi'nde kurduğu iftar sofrasında ilçe sakinlerini bir araya getirdi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, CHP Sarıcakaya İlçe Başkanı Hasan Yılmaz, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ünlüce, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birleştiği en kıymetli zamanlardan biri olduğunu belirterek, "Bu sofralar kardeşlik ve paylaşmanın simgesi. İftar sofrasında sizlerle aynı yemeği aynı sofrayı paylaşmak büyük bir onur. Ramazan ayı ve hemen arkasından gelen bayramlar İslam aleminde birliği, bereketi temsil eder. O sebeple iftar sofrasında açılan ellerimiz, dualarımız kabul olsun, ülkemize, şehrimize, Sarıcakayamıza bolluk, bereket getirsin. Oruçlarımız kabul olsun" diye konuştu.