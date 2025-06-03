Eskişehir'de İki Yıldır Temizlenmeyen Evden 2 Kamyon Çöp Çıktı

İki yıldır temizlenmeyen evden 2 kamyon çöp çıktı
Çöp evde temizlik çalışması yapan belediye personeli zor anlar yaşadı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 2 yıldır temizlenmeyen evden 2 kamyon çöp çıkartılırken, belediye personeli pis koku nedeniyle zor anlar yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği, Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak'taki çöp ev için Tepebaşı Belediyesi ekipleri harekete geçti. Şu anda huzurevinde bulunan N.G. isimli 70 yaşındaki kimsesiz yaşlı kadının evinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda evden 2 kamyon çöp çıkartıldığı belirtildi. Çevreye yayılan ağır koku nedeniyle nefes almakta güçlük çeken belediye personelinin yaşadığı zorluk göze çarptı.
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