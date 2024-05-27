Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı, öğrenciler için kutlama etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı, öğrenciler için kutlama etkinliği düzenledi

Eskişehir\'de İl Jandarma Komutanlığı, öğrenciler için kutlama etkinliği düzenledi

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir ortaokulda öğrenciler için kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte jandarmanın görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı, köpek gösterisi ve komando tanıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca siber farkındalık, güvenli internet kullanımı ve meslek tanıtımı konularında bilgilendirme yapıldı.

27.05.2024 15:11
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Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığınca teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentteki bir ortaokulda öğrenciler için kutlama etkinliği icra edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımıyla TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulunda etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Etkinlikte, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarmanın görevleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Köpek Unsuru Operatörü refakatinde köpek gösterisi icra edildiği etkinlikte, Komando Bölük Komutanlığı tarafından komando personeli teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komando tanıtıldı.

Siber Şube Müdürlüğünce siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Görsel içerikli, bilgilendirici afiş ve broşür dağıtımı yapıldı. Kadın astsubaylar tarafından jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilenerek meslek tanıtımı yapıldı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

Kaynak: AA

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