Eskişehir\'de İletişim Semineri

Eskişehir'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin aile ilişkilerini güçlendirmek ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla seminer düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman öğreticisi Sema Güney tarafından verilen "Aile İçi İletişim ve Etkili İletişim Becerileri" konulu seminerde, aile içi iletişimin önemi ile sağlıklı ve etkili iletişim yöntemleri ele alındı.

Seminerde, aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.