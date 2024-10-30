Eskişehir'de İlk Graffiti Şenliği Cumhuriyet Bayramı'nda Kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de İlk Graffiti Şenliği Cumhuriyet Bayramı'nda Kutlandı

Eskişehir'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet ve Sanat' temalı Graffiti Şenliği, gençlerin yeteneklerini sergilediği keyifli bir etkinlik oldu. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin katılımıyla gerçekleşen şenlikte, farklı illerden gelen sanatçılar eserlerini oluşturdu.

30.10.2024 15:33
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı, Büyükşehir Belediye tarafından ilk kez düzenlenen ve 3 gün süren "Cumhuriyet ve Sanat" temalı Graffiti Şenliği ile kutlandı.

"Fikirler sizden spreyler bizden!" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, "Cumhuriyet ve Sanat" temalı ilk Graffiti Şenliği'ni düzenledi. Pazar günü başlayan ve 3 gün süren şenlikte katılımcılar, Adalar Porsuk Bulvarı'nda kurulan panolarda yeteneklerini gösterdi.

Şenliğin ilk gününde gençlerle bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ilk kez düzenlenen şenliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gençlerle sohbet eden ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Ünlüce, sprey boyalarla tablolara renk kattı.

Eskişehir'in yanı sıra farklı illerden de gelen graffiti sanatçıları, Cumhuriyet ve sanat temasıyla birbirinden özel eserler için çalıştı. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, panolar tuvale dönüşerek, izleyenlere keyifli anlat yaşattı.

Şenliğe katılan gençlere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, teşekkür belgesi takdim etti. Graffiti Şenliği kapsamında ortaya çıkan eserler arasından jüri tarafından yapılacak oylama sonrası ilk üç tablo belirlenecek. Yapılan tablolardan sergilenmeye uygun görülenler, Eskişehir'in sokaklarına asılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de İlk Graffiti Şenliği Cumhuriyet Bayramı'nda Kutlandı - Son Dakika

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