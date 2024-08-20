Eskişehir'de İnşaat Bekçisini Yaralayan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de İnşaat Bekçisini Yaralayan Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan ve kendisine de zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

20.08.2024 16:59
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ESKİŞEHİR'de bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan, saklandığı evde kendisine de bıçakla zarar veren Baran Y., gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde gece yarısı Baran Y., bir inşaatın bekçisini silahla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine mahalleye giden polis ekipleri, şüphelinin Baran Y. olduğunu belirledi. Baran Y., kendisini takip eden polisin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen kaçıp, Gölbaşı Sokak'ta bir eve girdi. Pencereden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar vereceğini söyleyen Baran Y., evin bahçe kapısından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Silahla yaralanan inşaatın bekçisi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saklandığı evde bıçakla kendisine zarar veren Baran Y., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Baran Y., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir\'de İnşaat Bekçisini Yaralayan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

Eskişehir, 3-sayfa, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de İnşaat Bekçisini Yaralayan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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