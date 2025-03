Eskişehir'de İpek Böcekçiliğine Destek: 2 Bin Dut Fidanı Dağıtıldı

(ESKİŞEHİR) - 2017 yılından bu yana her yıl Türkiye'de ipek böcekçiliğini geliştirmek için kendi tesislerinde dut fidanı üreterek çiftçilere dağıtan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 2025 yılının ilk dut fidanlarını üreticiyle buluşturdu. Üreticilere dut fidanını takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bugün aldığınız dut fidanlarını o güzel bereketli topraklarınıza dikerek hem şehrimize hem de Türkiye'ye şifa getirecek şekilde yetiştireceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ancak çiftçiye ek gelir sağlayan ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Dut Çeliği Üretim Tesisi'nde üretim yapmaya devam ediyor.

EBB ile Koza Birlik arasında imzalanan "İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi" iş birliği protokolü ile başta Eskişehirli üreticiler olmak üzere çevre illerden de gelen üreticilere 2 bin dut fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

Eskişehir Turistik El Sanatları Merkezi'nde düzenlenen dut fidanı dağıtım törenine Başkan Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Koza Birlik Mayıslar Şube Müdürü Kenan Gecengi, belediye bürokratları ve üreticiler katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Koza Birlik Mayıslar Şube Müdürü Kenan Gecengi, "Kurumun ve ipek böceği üreticileri adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İpek böceklerinin tek besin kaynağı bildiğiniz üzere dut fidanı. O yüzden üreticilerimizin ipek böceği giderlerini sıfırlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesiyle yaklaşık sekiz yıldır üretim yapıyoruz ve üreticilerimize ücretsiz olarak bu fidanları dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarı Vadisi'ni temsilen konuşan İğdir Mahallesi'nden Elif Turan, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etmek istiyorum. Üretmeye her zaman devam edeceğiz ve başkanımızın bir kadın olarak arkamızda durmasından gurur duyuyoruz" dedi.

İğdir Mahalle Muhtarı Mehmet Sadık Kaya ise "Bizler Başkanımızdan üretmeyi talep ettik ve Başkanımız da uygun gördü. Zaten bizim köyün geçim kaynaklarından biriydi. Bunu kabul edip hayata geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kırsal kalkınmaya devam edeceklerini söyleyen Ünlüce de şunları kaydetti:

"Eskişehir'de dut yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği kadim bir kültür fakat zamanla yok olmuş. Bunu fark ettiğimiz andan itibaren özel bir proje ekibi kurarak bu konuyla yakından ilgilendik ve yaklaşık sekiz yıldır Koza Birlikle beraber bizim arazilerimizde dut fidanlarını yetiştiriyoruz. Ücretsiz olarak da Türkiye'nin dört bir yanında dağıtıyoruz. Fidanlarımızı alan üreticilerimiz üreterek tekrar ipeğe can veriyor. Kadınlarımızın o güzel dokuma tezgahlarının başında, ipek ürünlerini tekrar görme şansını elde ediyoruz. Tabii bu ipek yolculuğunda Eskişehir'in yeniden canlanması için haritamızı netleştirelim istedik. Biliyorsunuz ipek yolu haritası çok tartışmalı bir haritadır. Çin'den başlar, Anadolu'yu geçerek Avrupa'ya uzanır. Özel çabalarımızla doğruya tam yakın bir ipek yolu haritasını elde ettik ve Midas İpek Evi'mizde o haritayı sergiliyoruz. Buraya gelen her vatandaşımızın o haritaya bakarak buradan ayrılmasını istiyoruz. Eskişehir ipek böcekçiliğini kadim şekilde yapan bir şehir ve bugün Sakarı Vadisi'nde tekrar hayat buluyor. Hep beraber ipek böcekçiliğine ve ipeğe sahip çıkacağız. Biliyorsunuz seçim vaatlerimden bir tanesi de bir İpekköyü kurma projesiydi. Bu projeyi tam da ipek böcekçiliğinin can damarı olan İğdir ve Mayıslar Bölgesini kapsayacak şekilde yapıyoruz. Projemiz kapsamında ipek yorganı da üreterek farklı bir üretim metodu deneyecek ve kadınlarımızın aile ekonomisine katkı getirecek şekilde çözümler sunacağız. Bir taraftan da orada örnek bir köy yaratacağız. O köyü de hep beraber dönüştüreceğiz. Bu güzel yolculukta bize eşlik ettiğiniz, yanımızda olduğunuz ve bize güç verdiğiniz için teşekkür ediyor, bugün aldığınız dut fidanlarını o güzel bereketli topraklarınıza dikerek hem şehrimize hem de Türkiye'ye şifa getirecek şekilde yetiştireceğinize yürekten inanıyorum."

Fidan dağıtımının ardından Ünlüce, üreticilerle birlikte Midas İpek Evi'ni gezdi.