Eskişehir'de İşaret Dili Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de İşaret Dili Kursu Sertifika Töreni

Eskişehir\'de İşaret Dili Kursu Sertifika Töreni

40 kamu personeli, işaret dili kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

13.11.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi amacıyla uygulanan "Ellerin Sesim Olsun Projesi" kapsamında işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan 40 kişiye sertifikaları verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1 Temmuz'da başlayan işaret dili kursu, haftada iki gün ve toplamda 120 saat süren eğitimlerin sonunda 17 Eylül'de sona erdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sertifika töreninde, projeyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konuşma ve işitme engeli vatandaşların dertlerini anlatabilecekleri projenin kentte uygulanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu projeye gönüllü olarak katılan kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim sürecine katılan 40 personelimiz belge almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşlara her türlü hizmeti sunabilmek ve eksiklikleri gidermek için projeyi önemsediklerini bildiren Aksoy, "Eğitim alan tüm kamu çalışanlarımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir'in kamu hizmetlerini daha iyi bir noktaya taşıyacak bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Program, eğitim alan personele sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İşaret Dili Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de İşaret Dili Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.