Eskişehir'de İşçi Servisi Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de İşçi Servisi Kazası: 7 Yaralı

Eskişehir\'de İşçi Servisi Kazası: 7 Yaralı
05.06.2026 03:30
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Odunpazarı'nda otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 7 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Vadişehir Mahallesi Adalet Caddesi'nde seyir halindeki S.D. idaresindeki 26 S 1207 plakalı işçi servisi ile H.Ş. yönetimindeki 26 ACT 952 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleriyle işçi servisindeki yolcular A.Ü, G.T. ve A.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ş. ve H.K.Ş. yaralandı.

Bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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