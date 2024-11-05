Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin izinsiz kazı yapacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen kazı alanında yapılan aramada el dedektörü, pointer cihazı ve 6 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin üzerlerinde bulundurdukları uyuşturucuları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de İzinsiz Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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