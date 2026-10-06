Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 1000 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 1000 litre etil alkol ele geçirildi

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Eskişehir\'de kaçak alkol operasyonunda 1000 litre etil alkol ele geçirildi
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Eskişehir'de 2-5 Ekim'de kaçak tütün ve alkol satışına yönelik operasyonda 1000 litre etil alkol ile 36 bin 200 dal makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2-5 Ekim tarihlerinde kaçak tütün ve alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1000 litre etil alkol, 36 bin 200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
KaçakçılıkEskişehirGüvenlik3. SayfaMakaronGüncelAdliyeSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 1000 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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