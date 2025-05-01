Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliler, Kuzuören Mahallesi Karabağlar mevkiinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kazı alanında 1 endoskop kamera (yılan kamera), 1 jeneratör, 2 karot makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuyu Alpu'ya, 1 şüphelinin ise Beylikova'ya getireceği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince Alpu'da şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramada, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Beylikova'daki çalışmada ise 1 şüphelinin evinde yapılan aramada, 19,7 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?