Eskişehir\'de Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler, Kuzuören Mahallesi Karabağlar mevkiinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kazı alanında 1 endoskop kamera (yılan kamera), 1 jeneratör, 2 karot makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuyu Alpu'ya, 1 şüphelinin ise Beylikova'ya getireceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince Alpu'da şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramada, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Beylikova'daki çalışmada ise 1 şüphelinin evinde yapılan aramada, 19,7 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.