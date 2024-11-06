Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları getireceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada, 1690 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.