Eskişehir'de Kaçak Tütün Denetimi

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik bir araçta yapılan aramada, 75 bin dal içi doldurulmuş makaron ve 140 bin sigara filtresi ele geçirildi.

KOM ekipleri tarafından ele geçirilen filtrelerin, satın alan şahısları kandırmak amacıyla içi doldurulmuş makaron gibi ambalajlandığı ve ağırlık yapması amacıyla da kutu içlerine taş yerleştirildiği tespit edildi.

Yakalanan şüpheliye, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili maddelerince adli işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarının, yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı kalınarak, tavizsiz bir şekilde sürdürülmeye devam edileceği de açıklamada bildirildi.