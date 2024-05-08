Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonunda Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonunda Malzemeler Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Kaçakçılık Operasyonunda Malzemeler Ele Geçirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli malzemeler ele geçirildi. Evde 53 adet uyuşturucu hazırlama malzemesi, 40 litre kaçak alkollü içki, 14 av tüfeği fişeği, 9 alkol kalite kontrol test kiti, 3 gram uyuşturucu tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

08.05.2024 15:43
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bazı malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Uyuşturucu kullandığı ve kaçak yollardan temin edilen alkol ürünlerini satarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen zanlının evinde 53 adet uyuşturucu hazırlama malzemesi, 40 litre kaçak alkollü içki, 14 av tüfeği fişeği, 9 alkol kalite kontrol test kiti, 3 gram uyuşturucu tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Seyitgazi, Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

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