Eskişehir'de Kadın Girişimcilerin Güçlenmesi İçin Kick-Off Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın Girişimcilerin Güçlenmesi İçin Kick-Off Toplantısı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadınların girişimcilik ve yatırımcılık alanlarında güçlenmeleri amacıyla düzenlenen Eskişehir Kick-Off toplantısına katıldı. Ünlüce, sosyal desteklerin finansal güçle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

05.01.2025 14:36  Güncelleme: 15:03
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Kick-Off toplantısına katıldı. Etkinlikte, kadınların girişimcilik ve yatırımcılık alanlarında güçlenmesi konusu masaya yatırıldı. Ünlüce, "Eskişehir'de kadınlara sağladığımız bu sosyal ve özgürleştirici destek, finansal güçle pekiştirilmedikçe tam anlamıyla etkili olamaz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Arya Yatırım Platformu tarafından düzenlenen Eskişehir Kick-Off toplantısına katıldı. Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Eskişehirli ve şehir dışından girişimci kadınlar katıldı. Etkinlikte, kadınların girişimcilik ve yatırımcılık alanlarında güçlenmeleri gerektiği vurgulandı. Başkan Ünlüce, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Arya Kadınları ile gerçekleştirdikleri ilk buluşmada hissettiği heyecandan bahsederek, "Eylül 2024'te Arya Kadınlarıyla ilk buluşmamızda hissettiğim heyecanı bugün de yaşıyorum. O gün, bu güzel heyecanla Eskişehir'de de bir kulüp kurma fikrini konuştuk" diye konuştu. Başkan Ünlüce, ayrıca Arya Yatırım Platformu'nun kurucuları Münteha Adalı ve Ahu Serter'e teşekkür etti.

Başkan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır kadınların güçlendirilmesi adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bu projeler arasında ESMEK'ler ile mesleki ve kişisel eğitimler, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile sağlık, psikolojik ve hukuki destekler, Her Ev Bir Atölye ile girişimcilik çalışmaları yer alıyor. Ayrıca, ulaşımda kadınların gece saatlerinde durak beklemeden istedikleri yerde inebilmeleri için sağlanan imkanlar ve kentte 24 saat toplu ulaşım hizmeti başlatıldığını vurguladı.

Ünlüce, "Eskişehir'de kadınlara sağladığımız bu sosyal ve özgürleştirici destek, finansal güçle pekiştirilmedikçe tam anlamıyla etkili olamaz. Arya Kadınları bize diyor ki: 'Sadece parayı kazanmak yetmez, onu nasıl yöneteceğimizi de öğrenmeliyiz.' Bugün burada, parayı nasıl yönetebileceğimizi, nasıl girişimci ve yatırımcı olabileceğimizi öğreniyoruz. Eskişehirli kadınlarının bu platformda yer almasının Eskişehir'e büyük değer katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, SosyoBike kurucusu ve girişimci Duygu Yalnızoğlu'nun moderatörlüğünde, Arya Yatırım Platformu kurucu ortağı Münteha Adalı ve İstanbul Anadolu Yakası Arya Lideri Mehtap Yıldız, yatırımcılık deneyimlerini ve Arya üyelik sürecini katılımcılarla paylaştılar. Girişimcilik ve yatırımcılık konularında kadınların nasıl daha fazla yer alabilecekleri konusunda bilgi verildi.

Kaynak: ANKA

Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kadın Girişimcilerin Güçlenmesi İçin Kick-Off Toplantısı - Son Dakika

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