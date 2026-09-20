Eskişehir'de kadın kamyonetten atlayınca ağır yaralandı; eşi 350 bin TL ceza aldı - Son Dakika
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Eskişehir'de kadın kamyonetten atlayınca ağır yaralandı; eşi 350 bin TL ceza aldı

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Eskişehir\'de kadın kamyonetten atlayınca ağır yaralandı; eşi 350 bin TL ceza aldı
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Eskişehir'de seyir halindeki kamyonette eşi tarafından zorla tutulduğu öne sürülen kadın, araçtan atlayınca ağır yaralandı. Ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen eşine 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de, seyir halindeki kamyonette eşi tarafından zorla tutulduğu öne sürülen Aysun I. (32), araçtan atlayınca, ağır yaralandı. Aysun I. tedavi altına alınırken, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen eşi Emre I.'ya (28), 350 bin lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirilerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Emre I.'nin kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe alan ekipler, aracı Otogar Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında durdurmaya çalıştı. Bu sırada Aysun I., hareket halindeki kamyonetten atlayınca yola düşüp ağır yaralandı. Sürücü Emre I., eşinin araçtan atladığı bölgede durdurulup gözaltına alındı. Yaralı Aysun I. da ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kontrolünde, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Emre I.'ya toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Emre I., Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de kadın kamyonetten atlayınca ağır yaralandı; eşi 350 bin TL ceza aldı - Son Dakika
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