Eskişehir'de Kadın Üreticilere Süt Sağım Makinesi Desteği

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) geçen yıl İnönü ilçesinde 12'si kadın 41 manda yetiştiricisine verdiği süt sağım makinesi desteği sayesinde üreticiler verimli süt elde etti. Kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Hep birlikle daha güçlü, daha üretken, daha umut dolu bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine sağlanan süt sağım makineleri ve sağım sonrası daldırma solüsyonu sayesinde küçük aile işletmelerinde süt kalitesinde önemli bir artış yaşandı. Verimli ve hijyenik süt elde edilmesini sağlayan ekipmanlarla birlikte üreticiler, hem zamandan tasarruf etti hem de ürün verimliliğini artırdı. Özellikle kadın üreticilerin destekten yararlanması, kırsalda kadın emeğinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Ünlüce, kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, yerel üreticilerin yanında olacaklarını söyledi. Kırsalda kadın gücünün önemine değinen Ünlüce, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılıkta verimlilik ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde, hem süt kalitesinde ciddi bir artış sağladık hem de üreticilerimizin iş gücünü azaltarak, zamandan ve emekten tasarruf etmelerine katkıda bulunduk. En çok da kadın üreticilerimizin bu destekten yararlanmış olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Kadın emeğini kırsalda güçlendirmek, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Bu doğrultuda attığımız her adımda kadınların yanında olmaya, onların üretim sürecindeki rollerini daha görünür ve güçlü kılmaya devam edeceğiz. Kırsalda kalkınmanın yolu, yerel üreticimizin yanında olmaktan geçiyor. Bu anlayışla, yalnızca bugün değil, yarın da üreticimizin yanında olacağız. Sadece makine, ekipman değil; bilgiyle, eğitimle ve projelerle desteklemeye kararlıyız. Hep birlikle daha güçlü, daha üretken, daha umut dolu bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz."

Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiriciliği İş Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya da "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman uyumlu bir şekilde çalıştık. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Ayşe Başkan'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Süt sağım makineleri ile üreticilerin kaliteli süt elde ettiklerini söyleyen EBB Veteriner Hekimi Eşref Genç, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yerel üreticimizin yanında olmak sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir mirası da korumak anlamına geliyor. Manda sütü zengin protein ve yağ içeriği, yüksek kalsiyum oranı ve geleneksel ürünlerdeki eşsiz lezzetiyle hem sağlık hem de bölge ekonomisi açısından büyük değer taşıyor. Saha ziyaretlerimizde görüyoruz ki dağıttığımız sağım makineleri sayesinde üretim kolaylaşmış, zamandan tasarruf sağlanmış ve birçok üreticimiz süt kalitesinde artış gözlemlemiş. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyleyen manda yetiştiricisi Zöhre Kara, "Geçen sene makinelerimizi Büyükşehir Belediyesi sağladı. Yeni makine, daha iyi ve daha temiz çalışıyor; üstelik yeni teknoloji kullanıyoruz. Sağ olsunlar, destek eksik olmayınca işlerimiz de daha iyi gidiyor. Çiftçiye verilen her destek çok kıymetli. Böylece çiftçi, yanında birilerinin olduğunu hissediyor. Yaptığınız bu iyilikler için teşekkür Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, devamını da bekliyoruz" dedi.

Ferihan Sözsoy isimli üretici ise "Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu makinelerden daha hijyenik, daha sağlıklı, daha iyi süt üretimini gerçekleştiriyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.