Eskişehir'de Kar Maskeli Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kar Maskeli Saldırgan Tutuklandı

Eskişehir\'de Kar Maskeli Saldırgan Tutuklandı

Tepebaşı'nda 2 kişiyi silahla yaralayan Eren O, tutuklandı. Olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

02.11.2024 18:16
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 ayrı olayda 2 kişiyi silahla yaralayan kar maskeli zanlı tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'a dün kar maskesiyle gelerek biri husumetlisi 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Eren O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Eren O, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eren O, yüzünü kar maskesiyle gizleyerek, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G'yi silahla vurmak için arkasından yaklaşmış, bu sırada silahının tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışırken rastgele ateş etmişti.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sokakta bulunan G.H. bacağından yaralanmıştı.

Daha sonra aynı sokağa yeniden dönen Eren O, bu kez husumetlisi F.G'yi tabancayla sırtından yaralamış, iki yaralı da sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Tepebaşı, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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