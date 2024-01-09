Eskişehir\'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 8 derece ölçüldüğü kent merkezinin yüksek bölgelerine düşen kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.

Kar yağışı bazı kara yollarının zeminini beyaza bürüdü. Sürücüler araçlarıyla trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

Belediye ve karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.