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Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinin yüksek bölgelerine düşen kar nedeniyle beyaz örtü oluştu. Kar yağışı bazı kara yollarını etkiledi ve sürücüler kontrollü bir şekilde ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Eskişehir\'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu
09.01.2024 - 21:43,
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Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 8 derece ölçüldüğü kent merkezinin yüksek bölgelerine düşen kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.

Kar yağışı bazı kara yollarının zeminini beyaza bürüdü. Sürücüler araçlarıyla trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

Belediye ve karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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