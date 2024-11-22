Eskişehir\'de Karla Mücadele Önlemleri Alındı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) beklenen kar yağışı öncesi gereken önlemleri aldı. Ekipler, vatandaşların zorlu hava şartlarında sıkıntı yaşamaması için kent merkezi ve kırsalda 7 gün 24 saat kar ve buzla mücadele için görev yapacak.

Kent merkezi ve kırsalda altı ayrı şantiyede yaklaşık 375 personel ile kış boyunca olumsuz hava koşullarına karşı mücadele edecek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 4 bin 500 ton saf tuz ve 10 bin ton karışım hazırlamak için agrega stoku ile sorumluluk alanında güvenli bir şekilde ulaşımın devamlılığı için kar ve buzla mücadele çalışması yürütecek.

EBB yetkilileri, bıçaklı kar küreme ve tuz üniteli kamyonların yanı sıra kar püskürtme aracı, kar savurma aparatı, kar savurucu ve mini kar savurucuların da hizmete hazır olduğunu bildirdi. Yetkililer, ekiplerin vardiyalı olarak ve araç takip sistemleri kullanarak çalışacaklarını belirtti.

Gerekli durumlar halinde ESKİ başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimlerinin de koordineli bir şekilde mücadeleye destek vereceğini hatırlatan yetkililer, karla mücadele ve buzlanmayı önleme konusunda vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade etti.

Vatandaşların kış boyunca olumsuz durumları 0222 239 37 88 üzerinden kendilerine iletebileceklerini hatırlatan yetkililer, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden de anlık fotoğraflarla şikayetlerin toplanacağını duyurdu.