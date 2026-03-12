Eskişehir'de Kasten Öldürme Davası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde husumetlisini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Aydın K, maktul Hasan Hüseyin Doğruk'un ailesi, taraf avukatları ve görgü tanıkları katıldı.

Maktulun eşi Hatice Doğruk ile oğlu İlker Doğruk, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaada, olay sırasında sanığın sopayla maktulün başına vurduğu, yere düştükten sonra da başına defalarca darbe indirmeye devam ettiği belirtildi.

Mütalaada, Doğruk'un beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği ifade edilerek, sanık Aydın K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı, sanık hakkında indirim ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütaalaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

Olay

Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta 27 Eylül 2025'te Hasan Hüseyin Doğruk (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Aydın K. (47) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, Doğruk'u sopayla darbetmişti.

Kaçmaya çalışan Doğruk'u bir süre sonra yakalayan Aydın K, elindeki sopayla vurmaya devam etmiş, ağır yaralanan Doğruk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Aydın K, tutuklanmıştı.