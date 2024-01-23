Eskişehir\'de Safinaz Ayten cinayeti zanlısı yakalandı

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Eskişehir'de eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan Safinaz Ayten'i (72) evine girip öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Usta (35), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve nitelikli yağma' suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR,