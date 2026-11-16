Eskişehir\'de kavılca buğdayı ekim alanı 70 dekardan 210 dekara çıkarıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kavılca buğdayını yeniden üretime kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen yıl 70 dekar olan ekim alanını bu yıl 210 dekara çıkardı. Yerel tarımsal çeşitliliğin korunması ve geleneksel tohumların gelecek nesillere aktarılması amacıyla Seyitgazi ilçesinde de kavılca buğdayı ekimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal değerleri korumak, geleneksel ürünleri yeniden üretime kazandırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu'nun buğday çeşitlerinden biri olan kavılca buğdayının Eskişehir'de üretim alanlarının genişletilmesi için önemli adımlar atılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında geçen üretim döneminde yaklaşık 70 dekar alanda kavılca buğdayı ekimi gerçekleştirildi. Bölge ortalamasının üzerinde verim elde edilen üretimde hasat edilen ürünlerin bir bölümü, yeni üretim döneminde yeniden kullanılmak üzere tohumluk olarak ayrıldı.

İKİ BELEDİYEDEN İŞ BİRLİĞİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan protokol kapsamında Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde de ekim çalışması yapıldı. Küllüoba kazı çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bulunan 10 dekarlık alanda iki belediyenin iş birliğiyle kavılca buğdayı toprakla buluşturuldu.

Kavılca buğdayının Eskişehir'de yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarla geçtiğimiz üretim döneminde yaklaşık 70 dekar olan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 210 dekara çıkarıldı. Böylece kavılca buğdayı üretim alanı bir yılda üç katına yükseldi. Elde edilen tohumların yeniden üretimde değerlendirilmesiyle ekim alanlarının daha da artırılması hedefleniyor.