Eskişehir'de Kaza: 35 Yaşındaki Kadın Öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaza: 35 Yaşındaki Kadın Öldü

Eskişehir\'de Kaza: 35 Yaşındaki Kadın Öldü
13.07.2026 14:18
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Kontrolünü kaybeden sürücü, yaya kaldırımında yürüyen kadına çarparak ölümüne neden oldu.

ESKİŞEHİR'de kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a (35) çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık Emine A. (48), ilk duruşmada aracın frenlerinin tutmadığını ve direksiyonun da kilitlendiğini öne sürerek, "Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi.

Kaza, mayıs ayında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Emine A., kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobille ters yöne girip kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarptı. Otomobille bir iş yerinin duvarı arasında sıkışan Kurtulmuş, hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Emine A. ise yaralandı. Emine A., tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emine A. hakkında Eskişehir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Emine A., Gökçe Kurtulmuş'un yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Emine A., kaza öncesinde otomobilinin frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun da kilitlendiğini öne sürdü. İnsanlara çarpmamak için yolun karşısındaki direğe çarptığını ve kaldırımdaki Gökçe Kurtulmuş'u hiç görmediğini anlatan Emine A., "Aracımla çarşıya gittim. Şair Fuzuli Caddesi'ndeki otoparka aracımı bıraktım. İşlerimi hallettikten sonra aracımı aldım. Ben bu otoparkı çok sık kullanırım. Hep aynı yönden çıkarım. Bu yüzden her zaman yaptığım gibi ters yönden ana yola çıkacaktım. Sağa döndükten sonra arabamda tuhaf sesler çıktı, duracak gibi oldu. Aniden hızlandı, Hiçbir şekilde yavaşlatamadım. Normalde sağa dönecekken yolun karşısına geçtim. Yolun karşısındaki ters yöne bilerek girmedim. Arabamın freni tutmadığı için geçtim. Bu sırada direksiyonum da kilitlenmişti. İnsanlara çarpmaktan korktum, bağırmaya başladım. İnsanlara çarpmamak için duvara ya da direğe çarpayım diye karar verdim. Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi.

Hakim, savunma ve avukatların beyanlarının ardından sanık Emine A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'KIZIM, EN GÜVENİLİR YAYA KALDIRIMINDA ÖLDÜ'

Duruşmanın ardından konuşan Türkan Uzcan, kızı Gökçe'nin yaya kaldırımına bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "En güvenilir yaya kaldırımında pisi pisine ölümün karşılığını yani adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Aile avukatı Mürüvvet Beyaz da sanığın en ağır cezayı alması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Henüz 35 yaşında olan Gökçe Kurtulmuş'un bu vefatı, aileyi, yakınlarını ve tüm Eskişehir halkını son derece sarsmış ve üzmüştür. Bugün ilk duruşması görüldü ve sanığın tutukluluğunun devamı kararı verildi. Biz davamıza devam ediyoruz, sanığın en ağır cezayı alması için gerekli mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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