Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kırsalda Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesinde Yeşilyurt, Güney, Otluk, Yalımkaya ve Ağaçhisar mahalleleri arasındaki güzergahta kontrol küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalarla birlikte mahalle bağlantı yollarında oluşabilecek buzlanmanın önüne geçilmesi ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması hedeflendi.

Ekipler, özellikle kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan noktalarda müdahalelerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.