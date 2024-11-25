Eskişehir\'de Kış Hazırlıkları: Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için buzlanmaya karşı tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Eskişehir'in ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler kırsal mahallelerin yollarında karla mücadele ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için özveriyle çalıştığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini belirttiler.

Vatandaşlardan mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını ve kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı.