Eskişehir'de Kombine Bilet Uygulaması Başladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanata erişimi daha da kolaylaştırmak amacıyla belediyeye ait kültür duraklarının tek biletle gezilebileceği "Kombine Bilet" uygulamasını hayata geçirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, "Kombine Bilet" uygulamasıyla şehrin en çok ilgi gören kültür ve sanat mekanları olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi tek biletle ziyaret edilebilecek.

Tam bilet 150 lira, indirimli bilet ise 100 liraya Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nden satın alınıyor.

Bu uygulama ile ziyaretçi yoğunluğu daha verimli şekilde yönetilirken, kültür-sanat noktalarına erişim kolaylaşıyor ve müzeler daha geniş kitlelerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Belediye olarak tüm sanat tutkunlarını bu eşsiz fırsattan yararlanmaya ve şehrin kültürel zenginliğini keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.